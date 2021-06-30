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Политика

Путин рассказал, какой вакциной он привился «практически не советуясь» с врачами

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, какой вакциной от коронавируса он привился и какие ощущения испытал после этого.

Прямая линия с Владимиром Путиным-2021.
Прямая линия с Владимиром Путиным-2021.
kremlin.ru.

Глава государства подчеркнул, что его просили не называть вакцину, которую он использовал, но из-за обилия вопросов решил рассказать об этом.

По словам Путина, в момент, когда он делал прививку от ковида, в ходу были две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВак корона». Он назвал оба препарата очень хорошими и добавил, что перед вакцинацией «с врачами особенно не советовался».

Президент подчеркнул, что выбирая вакцину, он исходил из того, какая из них быстрее подействует. Также Путин пошутил, что сделал выбор в пользу «Спутник V» из-за того, что этот препарат используют российские Вооруженные силы. «А я верховный главнокомандующий», — сказал президент.

После первого укола, как отметил глава государства, он ничего не почувствовал, не было никаких побочных явлений. После второй прививки, как отметил Путин, немного поднялась температура — до 37,2. Однако уже утром температура у президента была в норме.

Также президент подчеркнул, что плюсы вакцинации очевидны. «Главное, что болезнь проходит легко и без последствий», — отметил Владимир Путин.

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