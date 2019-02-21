Путин рассказал о новой гиперзвуковой ракете «Циркон»

Гиперзвуковая морская ракета «Циркон» будет иметь скорость 9 махов и дальность полета более тысячи километров. Об этом заявил президент России Владимир Путин в в ходе послания Федеральному Собранию, пишет РИА Новости.

По словам Путина, применение гиперзвуковой ракеты предусмотрено с морских носителей — серийных подводных и надводных кораблей и подводных лодок, в том числе произведенных и строящихся под высокоточные ракеты «Калибр».

Президент отметил, что «это будет для нас незатратно».

Владимир Путин отметил, что испытания нового российского оружия идет по графику. В частности проводится и цикл испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Также началось серийное производство комплекса «Авангард». Глава государства сравнил по значимости создание стратегического гиперзвукового крылатого блока системы «Авангард» с запуском первого искусственного спутника Земли с точки зрения повышения обороноспособности страны, пишет «Интерфакс». Кроме того, первая атомная подводная лодка — носитель беспилотной системы «Посейдон» будет спущена на воду весной 2019 года.

Напомним, на прошлом послании Федеральном собранию глава государства рассказал, что в России создали новейшую авиационную гиперзвуковую система «Кинжал». Этот авиационный комплекс может летать в 10 раз быстрее звука. Этот новый комплекс может поразить цель на расстоянии более 2 тысяч километров обычной или ядерной боеголовкой.