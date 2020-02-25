Путин рассказал о цыканье на министров и «потряхивании» подчиненных

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта « 20 вопросов Владимиру Путину » заявил, что необходимо критиковать подчиненных, чтобы их «потряхивало».

Путин отметил, что стоит только снять напряжение, когда подчиненный чувствует свою ответственность, то «народ начинает расслабляться».

Он привел в пример строительство кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга, против которой выступал Алексей Кудрин, когда был главой Минфина.

«По каждому вопросу был против. Например, он был категорически против строительства кольцевой дороги в Петербурге. Они вместе с Грефом <…> приходили ко мне дважды. Когда я уж на них там „цыкнул“, тогда они деньги выделили на строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга», — поделился воспоминаниями Путин.

Он подчеркнул, что точно так же приходилось действовать и в отношении других крупных инфраструктурных проектов.

Так, по словам президента, были против строительства моста на остров Русский и некоторых объектов в Сочи.

«Говорили: не надо, дорого. Всегда это аргументировалось тем, что есть другие, более важные задачи, нужно заботиться о макроэкономической ситуации, нельзя разбалансировать бюджет», — сказал он и добавил, что эти объекты все-таки построены.

Также Путин подчеркнул, что у Кудрина, который возглавляет Счетную палату с 2018 года, в новой должности «угол зрения изменился и глаз видит поотчетливей» — потому что он «не боится, что что-то по этому глазу прилетит» из-за отсутствия прямой ответственности.