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Политика

Путин рассказал о цыканье на министров и «потряхивании» подчиненных

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» заявил, что необходимо критиковать подчиненных, чтобы их «потряхивало».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Путин отметил, что стоит только снять напряжение, когда подчиненный чувствует свою ответственность, то «народ начинает расслабляться».

Он привел в пример строительство кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга, против которой выступал Алексей Кудрин, когда был главой Минфина.

«По каждому вопросу был против. Например, он был категорически против строительства кольцевой дороги в Петербурге. Они вместе с Грефом <…> приходили ко мне дважды. Когда я уж на них там „цыкнул“, тогда они деньги выделили на строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга», — поделился воспоминаниями Путин.

Он подчеркнул, что точно так же приходилось действовать и в отношении других крупных инфраструктурных проектов.

Так, по словам президента, были против строительства моста на остров Русский и некоторых объектов в Сочи.

«Говорили: не надо, дорого. Всегда это аргументировалось тем, что есть другие, более важные задачи, нужно заботиться о макроэкономической ситуации, нельзя разбалансировать бюджет», — сказал он и добавил, что эти объекты все-таки построены.

Также Путин подчеркнул, что у Кудрина, который возглавляет Счетную палату с 2018 года, в новой должности «угол зрения изменился и глаз видит поотчетливей» — потому что он «не боится, что что-то по этому глазу прилетит» из-за отсутствия прямой ответственности.

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