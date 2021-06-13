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Политика

Путин рассказал об ожиданиях от встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин в интервью на медиаплатформе «Смотрим» рассказал, чего ждет от встречи с лидером США Джо Байденом.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Путин надеется восстановить личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы, сказал президент.

Ряд вопросов представляют взаимный интерес, подчеркнул президент. Например, стратегическая стабильность, региональные конфликты, природоохранные мероприятия и «забота об экологии в целом, в глобальном смысле».

Взаимные интересы есть и в области экономики.

«Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром», — приводит слова Путина vesti.ru.

Главы встретятся 16 июня в Женеве.

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