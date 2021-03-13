Путин рассказал, зачем был нужен референдум о присоединении Крыма

Издание цитирует слова президента из отрывка фильма Андрея Кондрашова «Путин», который показали на телеканале «Россия 24».

В нем Владимир Путин объясняет, что решение о проведении референдума было принято, чтобы предотвратить трагические события, подобные произошедшим в Донбассе. По словам главы РФ, цель референдума заключалась в том, чтобы «дать людям возможность выразить свое мнение о том, как они хотят жить дальше».

«Когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма», — заявил президент.