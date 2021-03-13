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Политика

Путин рассказал, зачем был нужен референдум о присоединении Крыма

В интервью для фильма Андрея Кондрашова «Путин» президент назвал причину, по которой в Крыму было решено провести референдум по воссоединению с Россией. Об этом пишет РИА «Новости».

Владимир Путин приехал на концерт в честь присоединения Крыма. Москва, 18 марта 2018 года.
Владимир Путин приехал на концерт в честь присоединения Крыма. Москва, 18 марта 2018 года.
kremlin.ru

Издание цитирует слова президента из отрывка фильма Андрея Кондрашова «Путин», который показали на телеканале «Россия 24».

В нем Владимир Путин объясняет, что решение о проведении референдума было принято, чтобы предотвратить трагические события, подобные произошедшим в Донбассе. По словам главы РФ, цель референдума заключалась в том, чтобы «дать людям возможность выразить свое мнение о том, как они хотят жить дальше».

«Когда мы последовательно и достаточно жестко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма», — заявил президент.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон никогда не признает Крым российским регионом.

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