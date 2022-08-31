Путин, Шварценеггер, Макаревич и тысячи других. Звезды и политики соболезнуют в связи со смертью Михаила Горбачева

Смерть первого президента СССР впечатлила многих. Как вспоминают Михаила Горбачева и что говорят о нем журналисты, звезды и политики — в нашем материале.

Президент Владимир Путин высказал свои соболезнования по поводу смерти Михаила Горбачева и направил телеграмму со словами утешения его родным и близким. Об этом с утра заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Тепло отозвались об умершем экс-президенте политики из других стран. Президент США Джо Байден назвал Горбачева редким лидером. Он подчеркнул, что этот человек обладал воображением, «чтобы увидеть возможность иного будущего».

«Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей», — цитируют Байдена на сайте Белого дома.

Горбачев и Путин в ресторане «Невский палас», 1994 год , Санкт-Петербург lubopytnosti.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что приверженность Михаила Сергеевича к миру в Европе «изменила нашу общую историю». Для Макрона он стал поборником мира, «чей выбор открыл России дорогу к свободе». Об этом он написал в Twitter.

Для народного артиста Евгения Миронова смерть экс-президента также стала личной утратой. Он сыграл политика в спектакле «Горбачев» в Театре наций. Они очень тепло общались как до работы над спектаклем, так и после.

Смерть Михаила Сергеевича стала ударом и для американского актера и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера:

«Есть такая поговорка: „Никогда не встречай своих героев“. Думаю, это один из худших советов, которые я когда-либо слышал. Михаил Горбачев был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью познакомиться с ним. Мне невероятно повезло назвать его другом. <…> Его навсегда запомнят как героя, который демонтировал коммунистическую систему, несмотря на то, что это означало для его власти», — написал актер в Twitter.

Горбачев и Рейган подписывают Договор о РСМД Фотостудия Белого дома , СС0 , via Wikimedia Commons

Политолог Екатерина Шульман* (внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов 15 апреля 2022 года) написала в Telegram-канале, что Горбачев умер человеком:

«Живым ушедший со страшного советского олимпа, откуда полагалось только вперед ногами, и умерший человеком», — подчеркнула она.

Народный артист России Андрей Макаревич высказался в Telegram-канале, что Михаил Горбачев «сделал все, чтобы Россия стала равной среди равных»: