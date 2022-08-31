Умер Михаил Горбачев. Чем запомнился первый президент СССР

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Биография Михаила Горбачева

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Северо-Кавказского края (ныне Ставропольского края). Семья его была простой. Отец, Сергей Андреевич — механизатор на машинно-тракторной станции. А мать, Мария Пантелеевна, проработала всю жизнь в колхозе.

Будущий генсек окончил юридический факультет МГУ в 1955-м. А в 1967 году заочно отучился в Ставропольском сельскохозяйственном институте на агронома-экономиста.