31 августа
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Политика

Умер Михаил Горбачев. Чем запомнился первый президент СССР

Михаил Горбачев скончался после тяжелой продолжительной болезни накануне вечером. Ему был 91 год. Вспоминаем, что известно о последнем генеральном секретаре ЦК КПСС и первом президенте СССР.

Михаил Горбачев
Михаил Горбачев
Wikimedia Commons
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Биография Михаила Горбачева

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Северо-Кавказского края (ныне Ставропольского края). Семья его была простой. Отец, Сергей Андреевич — механизатор на машинно-тракторной станции. А мать, Мария Пантелеевна, проработала всю жизнь в колхозе.

Будущий генсек окончил юридический факультет МГУ в 1955-м. А в 1967 году заочно отучился в Ставропольском сельскохозяйственном институте на агронома-экономиста.

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Начало карьеры

Карьеру Михаил Горбачев начал с работы помощником комбайнера в 15 лет. А после окончания университета он почти сразу перешел на комсомольскую работу.

С 11 марта 1985 года по 24 августа 1991 года занимал пост генсека ЦК КПСС. А в 1989 году был избран председателем Верховного Совета СССР на I съезде народных депутатов.

После учреждения поста президента СССР в 1990 году на III съезде народных депутатов Горбачева избрали президентом Советского Союза.

Михаил Горбачев.
Михаил Горбачев.
Открытые источники в интернете.
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Чем запомнился Михаил Горбачев

Последний генсек и первый президент провозгласил политику гласности. Цензурные ограничения были сняты, провозгласили свободу СМИ и обмена информацией.

Также Горбачев изменил избирательную систему и учредил первые конкурентные выборы. Легализовал частную коммерческую деятельность и начал приватизацию. При нем государство отказалось от монополии внешней торговли.

Кроме того, Михаил Горбачев провозгласил политику «нового политического мышления» и объявил приоритет общечеловеческих ценностей. Вывел оружие из Афганистана. Подписал Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. В результате ГДР и ФРГ объединились в единую страну.

Горбачев и Рейган подписывают Договор о РСМД
Горбачев и Рейган подписывают Договор о РСМД
Фотостудия Белого дома, СС0, via Wikimedia Commons
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Деятельность после распада СССР

Михаил Горбачев основал множество некоммерческих форумов и организаций, а также написал десятки книг.

Политик получил Нобелевскую премию мира в 1990 году. И имел премию «Грэмми» за озвучивание музыкальной сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк». Ее записывали совместно с итальянской актрисой Софи Лорен и экс-президентом США Биллом Клинтоном.

Михаил Горбачев и Раиса Горбачева искренне любили друг друга.
Михаил Горбачев и Раиса Горбачева искренне любили друг друга.
«Женщины и вожди».
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Смерть

Первый президент СССР скончался на 92-м году жизни от продолжительной болезни. У него были проблемы с почками.

Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Соболезнования политиков

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования по поводу смерти политика. Ранее отмечалось, что утром он направит телеграмму родным и близким. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Высказался и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий:

«Горбачев был, безусловно, ярчайшим политиком своего времени. Но для всех родившихся в Советском Союзе он остается сложной и противоречивой исторической фигурой», — подчеркнул он.

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