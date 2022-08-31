Умер Михаил Горбачев. Чем запомнился первый президент СССР

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Северо-Кавказского края (ныне Ставропольского края). Семья его была простой. Отец, Сергей Андреевич — механизатор на машинно-тракторной станции. А мать, Мария Пантелеевна, проработала всю жизнь в колхозе.
Будущий генсек окончил юридический факультет МГУ в 1955-м. А в 1967 году заочно отучился в Ставропольском сельскохозяйственном институте на агронома-экономиста.
Карьеру Михаил Горбачев начал с работы помощником комбайнера в 15 лет. А после окончания университета он почти сразу перешел на комсомольскую работу.
С 11 марта 1985 года по 24 августа 1991 года занимал пост генсека ЦК КПСС. А в 1989 году был избран председателем Верховного Совета СССР на I съезде народных депутатов.
После учреждения поста президента СССР в 1990 году на III съезде народных депутатов Горбачева избрали президентом Советского Союза.
Последний генсек и первый президент провозгласил политику гласности. Цензурные ограничения были сняты, провозгласили свободу СМИ и обмена информацией.
Также Горбачев изменил избирательную систему и учредил первые конкурентные выборы. Легализовал частную коммерческую деятельность и начал приватизацию. При нем государство отказалось от монополии внешней торговли.
Кроме того, Михаил Горбачев провозгласил политику «нового политического мышления» и объявил приоритет общечеловеческих ценностей. Вывел оружие из Афганистана. Подписал Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. В результате ГДР и ФРГ объединились в единую страну.
Михаил Горбачев основал множество некоммерческих форумов и организаций, а также написал десятки книг.
Политик получил Нобелевскую премию мира в 1990 году. И имел премию «Грэмми» за озвучивание музыкальной сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк». Ее записывали совместно с итальянской актрисой Софи Лорен и экс-президентом США Биллом Клинтоном.
Первый президент СССР скончался на 92-м году жизни от продолжительной болезни. У него были проблемы с почками.
Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования по поводу смерти политика. Ранее отмечалось, что утром он направит телеграмму родным и близким. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Высказался и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий:
«Горбачев был, безусловно, ярчайшим политиком своего времени. Но для всех родившихся в Советском Союзе он остается сложной и противоречивой исторической фигурой», — подчеркнул он.