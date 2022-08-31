Умер первый президент СССР Михаил Горбачев

Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался в Москве на 92-ом году жизни.

«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — сообщили в Центральной клинической больнице.

В последнее время политик страдал от болезни почек.

Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой. Дата прощания и похорон пока не определена, пишет «Коммерсантъ».

Президент Владимир Путин уже выразил соболезнования в связи с кончиной первого президентам СССР. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Биография

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в Северо-Кавказском крае. Окончил с отличием юридический факультет МГУ. С 1952 года был членом КПСС.

С марта 1985 года по август 1991 года — генеральный секретарь ЦК КПСС. С 1990 по 1991 год — первый и единственный президент СССР. Политик сложил свои полномочия 25 декабря 1991 года, на следующий день перестал существовать и Советский Союз.

15 октября 1990 года Михаил Горбачев был удостоен Нобелевской премии мира.

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