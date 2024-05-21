Президент РФ Владимир Путин снял с должности своего советника Александру Левицкую.

Этот пост она занимала августа 2013 года, указывает «Росбалт».

Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

Ранее стало известно, кого назначили новым заместителем министра обороны РФ.

Президент РФ освободил от должности замглавы Минобороны Юрия Садовенко. На протяжении многих лет был заместителем Сергея Шойгу, ранее возглавлявшего военное ведомство.

Указ об увольнении вступил в силу со дня его подписания — 20 мая.

На должность замглавы военного ведомства Путин назначил Олега Савельева. До этого он работал в Счетной палате в должности аудитора.

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