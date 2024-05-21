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Происшествия

Путин два часа проводил экстренное совещание по поводу поисков президентского вертолета

Стало известно, что президент РФ Владимир Путин проводил совещание по вопросу помощи в поисках вертолета Раиси два часа, пишет ТАСС.

По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, российский лидер созвал совещание, чтобы понять — какую помощь может оказать Россия Ирану в этой катастрофе.

Во встрече принимали руководители экстренных служб, ФСБ, секретарь Совбеза РФ Шойгу и советник главы государства Игорь Левитин, указывает Газета.Ru.

В ходе совещания упоминалось, что некоторые пассажиры выходили на связь по телефону после аварии. Но посол указал, что эта информация не совсем верная. И подтвердить ее нельзя.

Что произошло

В авиакатастрофе погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Его вертолет совершил жесткую посадку и полностью сгорел.

19 мая президент Ирана находился в Азербайджане на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз-Галасы» вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

За день до этого, 18 мая, Метеорологическая организация Ирана выпустила для региона предупреждение о непогоде.

Позже стало известно, что только два из трех вертолетов президента Эбрахима Раиси добрались из Азербайджана в Иран. Они перевозили иранских министра энергетики Али Акбара Мехрабияна и министра дорог и городского развития Мехрдада Базрпаша. На тот момент удалось связаться с одним из находившихся на борту президентского вертолета, совершившего жесткую посадку недалеко от ирано-азербайджанской границы.

Все пассажиры и экипаж вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли при крушении.

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