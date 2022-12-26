26 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Путин создал новую должность для Медведева

Президент РФ Владимир Путин создал новую должность своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии (ВПК), на которую назначил Дмитрия Медведева.

Владимир Путин, закон, указ.
Владимир Путин, закон, указ.
kremlin.ru

Первый заместитель наделен правом самостоятельно проводить заседания ВПК вместо председателя.

Такая должность в стране появилась впервые, указывает Lenta.ru.

<В комиссию также вошел глава МЧС Александр Куренков.>

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Между тем помощник зампредседателя Совбеза России Олег Осипов заявил, что Медведев продолжит контрольные мероприятия по ОПК в рамках работы Военно-промышленной комиссии, сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Медведев назвал Лиз Трасс фриком, а Бориса Джонсона — лохматым Борькой. Также Медведев называл придурком латвийского экс-министра и грозил ему.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость