Путин создал новую должность для Медведева

Первый заместитель наделен правом самостоятельно проводить заседания ВПК вместо председателя.
Такая должность в стране появилась впервые, указывает Lenta.ru.
<В комиссию также вошел глава МЧС Александр Куренков.>
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Между тем помощник зампредседателя Совбеза России Олег Осипов заявил, что Медведев продолжит контрольные мероприятия по ОПК в рамках работы Военно-промышленной комиссии, сообщает РИА Новости.
Ранее Дмитрий Медведев назвал Лиз Трасс фриком, а Бориса Джонсона — лохматым Борькой. Также Медведев называл придурком латвийского экс-министра и грозил ему.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!