Путин создал комиссию по национальным интересам и доверил ее своему помощнику

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению. Председателем комиссии назначен помощник президента Владимир Мединский, сообщает ТАСС.

«В целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории, постановляю образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению <…> Назначить председателем межведомственной комиссии по историческому просвещению помощника президента Российской Федерации Мединского В. Р.», — указано в официальном документе.

Основными задачами комиссии станут координация деятельности госорганов, научно-образовательного и культурного сообществ по выработке единого подхода к историческому просвещению и предупреждению фальсификации исторических фактов.

Кроме того, комиссия должна будет анализировать деятельность, наносящую ущерб национальным интересам РФ, и противодействовать ей.

В задачи органа также войдет подготовка предложений в рамках контрпропагандистских мероприятий и акций, связанных с памятными датами России.