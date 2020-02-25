Путин стал вторым на Земле по уровню уважения

На первом месте в Глобальном индексе мягкой силы — США. Штаты занимают первое место сразу по восьми показателям, которые подчеркивают высочайший уровень развития американского бизнеса, технологий и общества.
При этом, как отмечается, некоторые поступки президента Дональда Трампа (торговые войны, а также выход из Парижского климатического соглашения, ядерной сделки с Ираном и договоров с Россией о нераспространении оружия) негативно отразились на таких показателях, как репутация, порядок, доверие и безопасность.
Под мягкой силой авторы индекса понимают «способность нации влиять на предпочтения и поведение различных лиц на международной арене (государств, корпораций, общества и т. д.) через привлекательность и уговоры, а не применение силы».
Сам же индекс оценивает известность и узнаваемость нации, влияние, репутацию, а также семь ключевых элементов силы — бизнес и торговля, порядок, международные отношения, культура и наследие, медиа и коммуникации, образование и наука, люди и ценности.
На 5 баллов от США отстает Германия, а на третьем месте — Великобритания с разницей всего в 0,1 балла. Германия, как отмечают эксперты, отказалась от жесткой силы после Второй мировой войны и сумела стать одной из самых влиятельных стран мира.
В заслуги ставятся очень высокий уровень развития экономики, который подкрепляется грамотным политическим управлением и репутацией Ангелы Меркель.
Великобритания же, сменив однажды Империю на Содружество, не перестала быть одной из самых влиятельных держав в мире. Не помешает ей оставаться таковой и Brexit.
Королевская семья вносит непревзойденный вклад в мягкую силу Великобритании и, по оценке экспертов, около 2,4 млрд долларов в экономику страны ежегодно.
В десятку входят также Китай и Россия, которые авторы доклада к мягким сверхсилам не относят, поэтому их появление в рейтинге сами авторы назвали «неожиданным». Дело в том, что Китай и Россия остаются очень влиятельными на мировой арене: по этому показателю они занимают второе и седьмое место соответственно.
«Другой вопрос — это их репутация, то есть качество этого влияния на других. И тут две страны занимают лишь 24-е и 26-е место соответственно. Мощь мягкой силы Китая — в его экономике, которая позволяет китайским компаниям и инвесторам продвигать свои интересы по всему миру», — говорится в исследовании.
Авторы доклада отмечают, что у России нет мощной экономики и узнаваемых по всему миру брендов, зато есть Владимир Путин.
«Несмотря на противоречивые методы правления, вернул Россию в топ-лигу мировой политики и сам остается одной из влиятельнейших фигур среди мировых лидеров», — говорят о Путине авторы доклада.
По уровню уважения, согласно данным Brand Finance, Путин занял второе место в мире. Кроме того, Россия занимает очень высокое положение в дипломатических кругах — третье место в мире.
Примечательно, что страна оказалась четвертой в мире в спорте. Несмотря на допинговые скандалы, отнятые олимпийские медали и отстранение от участия в Олимпиаде 2020 года в Токио, а также в чемпионате мира по футболу 2022 года.