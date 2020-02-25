Путин стал вторым на Земле по уровню уважения

Консалтинговая компания Brand Finance выпустила первый глобальный рейтинг стран по уровню их мягкой силы, в котором Владимир Путин оказался на втором месте по уважению, когда сама Россия — седьмая по уровню влияния, пишет « Коммерсант ».

На первом месте в Глобальном индексе мягкой силы — США. Штаты занимают первое место сразу по восьми показателям, которые подчеркивают высочайший уровень развития американского бизнеса, технологий и общества.

При этом, как отмечается, некоторые поступки президента Дональда Трампа (торговые войны, а также выход из Парижского климатического соглашения, ядерной сделки с Ираном и договоров с Россией о нераспространении оружия) негативно отразились на таких показателях, как репутация, порядок, доверие и безопасность.

Под мягкой силой авторы индекса понимают «способность нации влиять на предпочтения и поведение различных лиц на международной арене (государств, корпораций, общества и т. д.) через привлекательность и уговоры, а не применение силы». Сам же индекс оценивает известность и узнаваемость нации, влияние, репутацию, а также семь ключевых элементов силы — бизнес и торговля, порядок, международные отношения, культура и наследие, медиа и коммуникации, образование и наука, люди и ценности.

Владмир Путин встретился с Ангелой Меркель в Сочи. 18 мая 2018 года. kremlin.ru

На 5 баллов от США отстает Германия, а на третьем месте — Великобритания с разницей всего в 0,1 балла. Германия, как отмечают эксперты, отказалась от жесткой силы после Второй мировой войны и сумела стать одной из самых влиятельных стран мира.

В заслуги ставятся очень высокий уровень развития экономики, который подкрепляется грамотным политическим управлением и репутацией Ангелы Меркель.

Великобритания же, сменив однажды Империю на Содружество, не перестала быть одной из самых влиятельных держав в мире. Не помешает ей оставаться таковой и Brexit.

Королевская семья вносит непревзойденный вклад в мягкую силу Великобритании и, по оценке экспертов, около 2,4 млрд долларов в экономику страны ежегодно.

В десятку входят также Китай и Россия, которые авторы доклада к мягким сверхсилам не относят, поэтому их появление в рейтинге сами авторы назвали «неожиданным». Дело в том, что Китай и Россия остаются очень влиятельными на мировой арене: по этому показателю они занимают второе и седьмое место соответственно.

«Другой вопрос — это их репутация, то есть качество этого влияния на других. И тут две страны занимают лишь 24-е и 26-е место соответственно. Мощь мягкой силы Китая — в его экономике, которая позволяет китайским компаниям и инвесторам продвигать свои интересы по всему миру», — говорится в исследовании.

Владимир Путин. из открытых источников в интернете

Авторы доклада отмечают, что у России нет мощной экономики и узнаваемых по всему миру брендов, зато есть Владимир Путин.

«Несмотря на противоречивые методы правления, вернул Россию в топ-лигу мировой политики и сам остается одной из влиятельнейших фигур среди мировых лидеров», — говорят о Путине авторы доклада.

По уровню уважения, согласно данным Brand Finance, Путин занял второе место в мире. Кроме того, Россия занимает очень высокое положение в дипломатических кругах — третье место в мире.

Примечательно, что страна оказалась четвертой в мире в спорте. Несмотря на допинговые скандалы, отнятые олимпийские медали и отстранение от участия в Олимпиаде 2020 года в Токио, а также в чемпионате мира по футболу 2022 года.