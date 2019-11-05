Putin Team: Овечкина и Ковальчука заподозрили в американском гражданстве

У хоккеистов Александра Овечкина и Ильи Ковальчука может быть два паспорта — России и США, заявил Алексей Гряцких — автор расследования об американском гражданстве играющего в НХЛ Евгения Малкина.

«Я бы покопал тему паспортов у Александра Овечкина и Ильи Ковальчука. По ряду косвенных признаков они могут являться обладателями статуса гражданина США. Но я не гарантирую этого», — заявил Гряцких, передает «Спорт-Экспресс».

Овечкин основал общественное движение Putin Team в поддержку президента РФ Владимира Путина. В это объединение входит и Евгений Малкин.

О втором гражданстве форварда «Питтсбурга» стало известно от предпринимателей, с которыми он вложился в блокчейн-бизнес, пишет «Росбалт». Сам 33-летний спортсмен подтвердил наличие американского гражданства и назвал Штаты вторым домом.

Ранее информация о том, что Евгений Малкин, хоккеист, входивший в «Команду Путина», имеет, кроме российского, еще и американское гражданство, взорвала интернет. Болельщики разделились на два лагеря: одни возмущаются, другие не видят в этом ничего особенного.