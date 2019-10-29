Американское гражданство хоккеиста из «Команды Путина» взорвало Интернет

Евгений Малкин, уроженец Магнитогорска, в «Команду Путина» он вступил накануне президентских выборов. Он объяснял, что поддерживает президента, но не только его, а весь российский спорт и всю страну.
Однако после того, как сведения о его американском паспорте обнародовали, хоккеист подтвердил факт гражданства США, рассказывает «Советский спорт».
«У моего ребёнка американский паспорт. Он может пойти здесь в школу. США является моим вторым домом, я нахожусь здесь тринадцать лет, здесь моя жена. Мне не нравится, когда США сражаются против России.
В России свои законы, там не запрещается иметь второй паспорт, в этом нет ничего ужасного. У меня нет переживаний на этот счёт. У моего ребёнка два паспорта», — цитирует Малкина издание Triblive.
Но восприняли факт гражданства очень неоднозначно — признание буквально взорвало Интернет, новости, комментарии и мнения стали публиковать многие издания.
Поклялся защищать США
Те, кто его осуждают, в частности, цитируют некую присягу на верность США. Там есть, например, такие слова.
Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня; что я буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединенных Штатов Америки от всех врагов, внешних и внутренних; что я буду верой и правдой служить Соединенным Штатам
Вывод из этого — что он, дескать, под присягой поклялся взять в руки оружие против любой страны мира, а значит, и своей Родины.
За право выбора
Другие же сомневаются, что Евгений Малкин возьмет в руки оружие и пойдет воевать против России, говорят, что не он первый, не он последний. Что в США как в стране мигрантов полно людей с двумя гражданствами. И в конце концов ничего предосудительного нет в том, что у него в США родился ребенок и он хочет его там обучать.
На сторону Малкина встал спортивный журналист Дмитрий Губерниев.
«А разве не по фигу ли нам, какой паспорт у Малкина! Он что, Россию меньше любить будет или хуже играть в хоккей? Отстаньте от Малкина, он классный, и у него жена — моя подруга Кастерова! Вперед, Малкины!» — цитирует «РИА Новости» запись журналиста в Telegram-канале.