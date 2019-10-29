Американское гражданство хоккеиста из «Команды Путина» взорвало Интернет

Информация о том, что Евгений Малкин, хоккеист, входивший в «Команду Путина», имеет, кроме российского, еще и американское гражданство, взорвало интернет. Болельщики разделились на два лагеря: одни возмущаются, другие не видят в этом ничего особенного.

Евгений Малкин, уроженец Магнитогорска, в «Команду Путина» он вступил накануне президентских выборов. Он объяснял, что поддерживает президента, но не только его, а весь российский спорт и всю страну.

Однако после того, как сведения о его американском паспорте обнародовали, хоккеист подтвердил факт гражданства США, рассказывает «Советский спорт».

«У моего ребёнка американский паспорт. Он может пойти здесь в школу. США является моим вторым домом, я нахожусь здесь тринадцать лет, здесь моя жена. Мне не нравится, когда США сражаются против России.



В России свои законы, там не запрещается иметь второй паспорт, в этом нет ничего ужасного. У меня нет переживаний на этот счёт. У моего ребёнка два паспорта», — цитирует Малкина издание Triblive.

Но восприняли факт гражданства очень неоднозначно — признание буквально взорвало Интернет, новости, комментарии и мнения стали публиковать многие издания.

Евгений Малкин , хоккеист НХЛ. sports.ru

Поклялся защищать США

Те, кто его осуждают, в частности, цитируют некую присягу на верность США. Там есть, например, такие слова.

Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня; что я буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединенных Штатов Америки от всех врагов, внешних и внутренних; что я буду верой и правдой служить Соединенным Штатам

Вывод из этого — что он, дескать, под присягой поклялся взять в руки оружие против любой страны мира, а значит, и своей Родины.

За право выбора

Другие же сомневаются, что Евгений Малкин возьмет в руки оружие и пойдет воевать против России, говорят, что не он первый, не он последний. Что в США как в стране мигрантов полно людей с двумя гражданствами. И в конце концов ничего предосудительного нет в том, что у него в США родился ребенок и он хочет его там обучать.

На сторону Малкина встал спортивный журналист Дмитрий Губерниев.