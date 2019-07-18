Путин упростил получение российского гражданства для части украинцев

Новый указ увеличил количество украинцев, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Такой привилегией с конца апреля могут воспользоваться жители непризнанных ДНР или ЛНР, которые занимают только часть Луганской или Донецкой областей. А с мая — те, кто жил в Крыму до его вхождения в состав России.

Это сделано в гуманитарных целях, сказано в соответствующем указе. В частности, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, жители ДНР и ЛНР «отторгнуты своей страной в плане социального обеспечения и банковского обслуживания» и что российские паспорта смогут «облегчить им жизнь».

Украинцы уже пользуются предоставленными возможностями. Так свыше 33 тысяч жителей Донбасса уже подали заявления в миграционную полицию с конца апреля.

Всего на территории России официально проживают около 400 тысяч граждан Украины, имеющих статус беженцев, временное убежище, разрешение на временное проживание, вид на жительство. Об этом сообщает начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в комментарии для «Парламентской газеты». Все они потенциально могут получить российское гражданство в упрощенном порядке.



Став гражданином России, жители Украины получают конституционные права страны. Например, их не могут выслать из страны или выдать другому государству, они могут получить защиту и за пределами своей территории. Когда граждан России в Донбассе станет достаточно много, они могут инициировать референдум о вхождении в состав Российской Федерации, пишет ИА REX.