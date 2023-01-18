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Политика

Путин: в ходе СВО Россия хочет завершить боевые действия на Украине, идущие с 2014-го

В ходе СВО Россия хочет завершить боевые действия на Украине, продолжающиеся с 2014 года. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и общественниками. Прямую трансляцию ведет «Комсомольская правда».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Путин отметил, что боевые действия в ДНР и ЛНР не заканчиваются с 2014-го.

На территориях применяли тяжелую технику, артиллерию, авиацию и танки, подчеркнул лидер страны.

«Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, — это попытка прекратить эту войну <…> И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают», — сказал Путин.

Ранее Путин призвал использовать оружие НАТО для улучшения российской армии.

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