Путин: в ходе СВО Россия хочет завершить боевые действия на Украине, идущие с 2014-го

Путин отметил, что боевые действия в ДНР и ЛНР не заканчиваются с 2014-го.
На территориях применяли тяжелую технику, артиллерию, авиацию и танки, подчеркнул лидер страны.
«Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, — это попытка прекратить эту войну <…> И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают», — сказал Путин.
Ранее Путин призвал использовать оружие НАТО для улучшения российской армии.
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