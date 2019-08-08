Путин в курсе о штурме резиденции экс-президента Киргизии

К зданию МВД республики в Бишкеке стягивались сотрудники правоохранительных органов со щитами и резиновыми дубинками. В столице наблюдали скопление военной техники. В штабе Атамбаева сообщили об отключении телеканалов, связанных с бывшим президентом, сообщал ТАСС. Были перебои в работе интернета.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков срочно прервал отпуск и вернулся в Бишкек, где проведет заседание совбеза.
Что произошло и заявление экс-президента
Спецназ Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) штурмовал дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Штурм был отбит.
По последним данным, пострадали 45 человека, один из них — спецназовец — погиб от огнестрельного ранения в грудь, пишет sputnik.kg.
При попытке захвата пострадали мирные люди, потому что был направлен антитеррорстический отряд «Альфа». При этом террористами не являются, ни сам Атамбаев, ни мирные люди, рассказал бывший президент.
Он несколько раз в своей выступлении предложил властям «одуматься» и заметил, что кыргызстанцы не будут жить на коленях.
Атамбаев обратился к силовикам, чтобы не стреляли: «Ваши руководители возможно куда-то убегут, но для вас это может плохо кончиться».
«Белая ворона»
Среди лидеров постсоветских республик Алмазбек Атамбаев считается кем-то вроде белой вороны — самостоятельно покинул пост спустя всего шесть лет правления, организовав в 2017 году избрание своего приближенного Сооронбая Жээнбекова.
Однако вскоре отношения старого и нового лидеров <их еще называли друзьями>ухудшились, что прошлой весной публично признавал сам Атамбаев.
В итоге парламент Киргизии лишил экс-президента неприкосновенности и открыл дорогу для уголовного преследования — незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, коррупция при модернизации ТЭЦ и незаконное освобождение криминального авторитета, пишет bfm.ru.
Визит в Москву и Кремль
Две недели назад Атамбаев летал в Москву спецбортом с российской авиабазы в Киргизии. Бывшего президента, оказавшегося в опале, принял в Кремле Владимир Путин. Темой беседы Москва назвала «ситуацию в регионе», а Атамбаев подчеркнул, что «никогда ни у кого не просил ни защиты, ни гарантий».
В Москве ситуацию комментируют сдержанно.
Кремль заявил, что Владимир Путин получает самую свежую информацию и следит за ситуацией. В Совете Федерации встревожены и предостерегают от «большого конфликта» внутри Киргизии.
Андрей Грозин,
завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ:
Кремль вообще, как мне кажется, достаточно болезненно реагирует на любые факты, которые можно истолковать как преследование бывших руководителей, не важно, где это происходит — в Армении, в Кыргызстане, в Грузии, где угодно, или в Украине, — это с одной стороны. С другой стороны, российское руководство всегда однозначно — все последние 25 лет, почти уже 30 — всегда ориентировалось на поддержку действующей власти, какой бы она ни была.
Визит Медведева
9 августа в Киргизию должен прибыть премьер РФ Дмитрий Медведев.
Акылай Каримова,
гражданская активистка:
Выдвигается основная теория о том, что это делается аккурат к визиту Дмитрия Медведева. Так же Атамбаев поступил с задержанием единственного оппозиционера Текебаева Омурбека Чиркешовича два года назад, и задержание как раз произошло аккурат к приезду Владимира Путина. Это чисто гипотетическая теория. Возможно, это обосновано тем, что у действующей власти существуют какие-то договоренности с официальной Москвой, и, может быть, это тоже связано.
Чем бы ни закончилась эскалация в Киргизии, она войдет в учебники истории или как минимум политологии — как пример того, к чему в Средней Азии приводят попытки оставить в президентском дворце контролируемого преемника.