Путин в курсе о штурме резиденции экс-президента Киргизии

К зданию МВД республики в Бишкеке стягивались сотрудники правоохранительных органов со щитами и резиновыми дубинками. В столице наблюдали скопление военной техники. В штабе Атамбаева сообщили об отключении телеканалов, связанных с бывшим президентом, сообщал ТАСС. Были перебои в работе интернета.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков срочно прервал отпуск и вернулся в Бишкек, где проведет заседание совбеза.

Что произошло и заявление экс-президента

Спецназ Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) штурмовал дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Штурм был отбит.

По последним данным, пострадали 45 человека, один из них — спецназовец — погиб от огнестрельного ранения в грудь, пишет sputnik.kg.

При попытке захвата пострадали мирные люди, потому что был направлен антитеррорстический отряд «Альфа». При этом террористами не являются, ни сам Атамбаев, ни мирные люди, рассказал бывший президент.

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. kremlin.ru

Он несколько раз в своей выступлении предложил властям «одуматься» и заметил, что кыргызстанцы не будут жить на коленях.

Атамбаев обратился к силовикам, чтобы не стреляли: «Ваши руководители возможно куда-то убегут, но для вас это может плохо кончиться».

«Белая ворона»

Среди лидеров постсоветских республик Алмазбек Атамбаев считается кем-то вроде белой вороны — самостоятельно покинул пост спустя всего шесть лет правления, организовав в 2017 году избрание своего приближенного Сооронбая Жээнбекова.

Однако вскоре отношения старого и нового лидеров <их еще называли друзьями>ухудшились, что прошлой весной публично признавал сам Атамбаев.

В итоге парламент Киргизии лишил экс-президента неприкосновенности и открыл дорогу для уголовного преследования — незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, коррупция при модернизации ТЭЦ и незаконное освобождение криминального авторитета, пишет bfm.ru.

Визит в Москву и Кремль

Две недели назад Атамбаев летал в Москву спецбортом с российской авиабазы в Киргизии. Бывшего президента, оказавшегося в опале, принял в Кремле Владимир Путин. Темой беседы Москва назвала «ситуацию в регионе», а Атамбаев подчеркнул, что «никогда ни у кого не просил ни защиты, ни гарантий».

В Москве ситуацию комментируют сдержанно.

Кремль заявил, что Владимир Путин получает самую свежую информацию и следит за ситуацией. В Совете Федерации встревожены и предостерегают от «большого конфликта» внутри Киргизии.

Андрей Грозин,

завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ:

Кремль вообще, как мне кажется, достаточно болезненно реагирует на любые факты, которые можно истолковать как преследование бывших руководителей, не важно, где это происходит — в Армении, в Кыргызстане, в Грузии, где угодно, или в Украине, — это с одной стороны. С другой стороны, российское руководство всегда однозначно — все последние 25 лет, почти уже 30 — всегда ориентировалось на поддержку действующей власти, какой бы она ни была.

Визит Медведева

9 августа в Киргизию должен прибыть премьер РФ Дмитрий Медведев.

Акылай Каримова,

гражданская активистка:

Выдвигается основная теория о том, что это делается аккурат к визиту Дмитрия Медведева. Так же Атамбаев поступил с задержанием единственного оппозиционера Текебаева Омурбека Чиркешовича два года назад, и задержание как раз произошло аккурат к приезду Владимира Путина. Это чисто гипотетическая теория. Возможно, это обосновано тем, что у действующей власти существуют какие-то договоренности с официальной Москвой, и, может быть, это тоже связано.

Чем бы ни закончилась эскалация в Киргизии, она войдет в учебники истории или как минимум политологии — как пример того, к чему в Средней Азии приводят попытки оставить в президентском дворце контролируемого преемника.