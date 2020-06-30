Путин в «ночь перед Конституцией» назвал самые главные ценности российского общества

Накануне всероссийского голосования по поправкам в Конституцию к гражданам страны вновь обратился Владимир Путин. Выступая на церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату, он сказал, почему нужно проголосовать за поправки и назвал главные ценности российского общества.

По мнению Путина, это стабильность, безопасность, благополучие и достойная жизнь, современные образование и здравоохранение, социальная защищенность граждан, эффективная власть, подотчетная обществу. Именно на укрепление этих ценностей направлены поправки в основной закон страны.

«Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам», — заявил Путин.

При этом он вновь аккуратно обошел тему обнуления президентских сроков, что оппозиция Путина, да и многие жители страны, как показывают опросы, считают главным смыслом всех поправок.

Досрочное голосование по поправкам идет в стране с 25 июня. Решающий день для голосования — 1 июля.

«Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас — самый важный, самый главный», — цитирует президента официальный сайт Кремля.