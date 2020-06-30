Путин в «ночь перед Конституцией» назвал самые главные ценности российского общества

По мнению Путина, это стабильность, безопасность, благополучие и достойная жизнь, современные образование и здравоохранение, социальная защищенность граждан, эффективная власть, подотчетная обществу. Именно на укрепление этих ценностей направлены поправки в основной закон страны.
«Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, ради которой работаем и хотим передать нашим детям и внукам», — заявил Путин.
При этом он вновь аккуратно обошел тему обнуления президентских сроков, что оппозиция Путина, да и многие жители страны, как показывают опросы, считают главным смыслом всех поправок.
Досрочное голосование по поправкам идет в стране с 25 июня. Решающий день для голосования — 1 июля.
«Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас — самый важный, самый главный», — цитирует президента официальный сайт Кремля.