6 февраля
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Политика

Путин выразил соболезнования в связи с землетрясениями в Турции и Сирии и предложил помощь

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования главам Турции и Сирии в связи с разрушительным землетрясением, из-за которого погибли почти тысяча человек и несколько тысяч — пострадали. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Владимир Путин направил главам стран телеграммы с искренними соболезнованиями:

«Разделяем печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших».

Лидер России заверил, что Москва готова оказать Сирии и Турции всю необходимую помощь в ликвидации последствий землетрясения. Известно, что глава Сирии Асад уже принял предложение российского президента. Спасатели МЧС РФ вылетят в ближайшее время.

Также в Москве жители возложили цветы к посольству Турции.

Ранее мощное землетрясение магнитудой более 7 произошло в Турции 6 февраля. На данный момент известно уже о 1121 погибших и 7634 раненых. В Сирии число погибших возросло до 430, более 1,3 тыс. человек пострадали.

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