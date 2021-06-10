Путин высказался о форме украинской сборной по футболу

Президент РФ Владимир Путин высказался о форме сборной Украины с изображением Крыма для участия в чемпионате Европы по футболу, пишет ТАСС .

Путин заявил, что его не задел дизайн экипировки команды и отметил, что новизны в позиции Киева нет.

Форма сборной Украины с изображением полуострова Крым была представлена 6 июня, пишет Lenta.ru. В Госдуме призывали УЕФА запретить украинцам использовать эту экипировку, однако в организации решил одобрить форму игроков.

Присоединение

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать его результаты.

В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.