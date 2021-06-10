Путин высказался о форме украинской сборной по футболу

Путин заявил, что его не задел дизайн экипировки команды и отметил, что новизны в позиции Киева нет.
Форма сборной Украины с изображением полуострова Крым была представлена 6 июня, пишет Lenta.ru. В Госдуме призывали УЕФА запретить украинцам использовать эту экипировку, однако в организации решил одобрить форму игроков.
Присоединение
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать его результаты.
В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.