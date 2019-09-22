Путин высказался о критике власти в российских СМИ

Президент России Владимир Путин считает, что СМИ служат «действенным механизмом общественного контроля». Его слова опубликовала пресс-служба Кремля.

Свою позицию президент высказал в приветствии участников фестиваля журналистов «Вся Россия-2019». По его мнению, СМИ «активизируют прямой предметный диалог между гражданами и властью»

«И не только по делу, результативно критикуют ее (власти) представителей, но и являются организаторами полезных инициатив. Такая конструктивная, ответственная позиция помогает органам местного самоуправления, региональным командам управленцев более эффективно решать проблемы, волнующие людей», — заявил Путин.

По словам главы государства, конструктивная позиция СМИ повышает заинтересованность, стремление самих жителей включаться в реализацию социальных и общественно значимых проектов.

Отечественным СМИ принадлежит огромная роль в продвижении страны к масштабным целям развития, также добавил Владимир Путин.