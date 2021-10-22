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Политика

Путин выступил против обязательных прививок

Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса и считает, что людям надо объяснять, что прививка лучше болезни.

Вакцинация.
Вакцинация.
CC0

«Я говорю о том, что любые навязанные решения обходятся достаточно легко. Известная фраза: „Над законами думают сотни или тысячи людей, а над тем, как их обойти, думают миллионы“. И они, как правило, выигрывают. Поэтому, мне кажется, не навязывать нужно, а нужно убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь», — цитирует президента «Интерфакс».

При этом региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию, напомнил он.

Власти Алтайского края на днях расширили перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации.

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