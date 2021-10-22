Путин выступил против обязательных прививок

«Я говорю о том, что любые навязанные решения обходятся достаточно легко. Известная фраза: „Над законами думают сотни или тысячи людей, а над тем, как их обойти, думают миллионы“. И они, как правило, выигрывают. Поэтому, мне кажется, не навязывать нужно, а нужно убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь», — цитирует президента «Интерфакс».