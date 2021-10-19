Жесткие меры. Почему и как в Алтайском крае расширили показания к обязательной вакцинации

Обязательной вакцинации подлежат волонтеры и граждане старше 60 лет, те, кто страдает хроническими заболеваниями. Также организации, согласно документу Роспотребнадзора, должны привить не меньше 80% сотрудников. Ранее речь шла о 60%.
Обязательная вакцинация началась в регионе 27 июля для сотрудников:
- торговли и общепита;
- образования, здравоохранения, соцзащиты и МФЦ;
- ЖКХ и энергетики;
- банков и услуг связи;
- санаториев и туристических услуг;
- бытовых и спортивно-оздоровительных услуг;
- муниципальной и государственной службы;
- полиции, Росгвардии и МЧС.
Специалист Роспотребнадзора Ольга Егорова отметила, что на предприятиях отслеживают охват прививками работников.
Ольга Егорова,
специалист Роспотребнадзора:
Запрашиваем списки: сколько человек в штате, сколько из них привито. Затем сверяем все эти данные с информацией Минздрава. Уже есть организации, где количество привитых сотрудников недостаточное.
Работники обязательных к вакцинации сфер должны поставить первый укол до 22 ноября, второй — до 22 декабря 2021 года. Об этом сообщают на официальном сайте Барнаула.
В Роспотребнадзоре уточнили, что в Алтайском крае неблагоприятная эпидобстановка и низкие темпы вакцинации. Именно поэтому расширен перечень показаний к прививкам.