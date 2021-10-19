Жесткие меры. Почему и как в Алтайском крае расширили показания к обязательной вакцинации

Обязательная вакцинация началась в регионе 27 июля для сотрудников:

Специалист Роспотребнадзора Ольга Егорова отметила, что на предприятиях отслеживают охват прививками работников.

Запрашиваем списки: сколько человек в штате, сколько из них привито. Затем сверяем все эти данные с информацией Минздрава. Уже есть организации, где количество привитых сотрудников недостаточное.