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Жесткие меры. Почему и как в Алтайском крае расширили показания к обязательной вакцинации

В Алтайском крае расширили перечень граждан, для которых обязательна прививка от COVID-19. Рассказываем, кого принудят к вакцинации и с чем связаны ужесточения.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
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1
Кто прививается от коронавируса в обязательном порядке?

Обязательной вакцинации подлежат волонтеры и граждане старше 60 лет, те, кто страдает хроническими заболеваниями. Также организации, согласно документу Роспотребнадзора, должны привить не меньше 80% сотрудников. Ранее речь шла о 60%.

2
Работники каких организаций обязаны ставить прививки?

Обязательная вакцинация началась в регионе 27 июля для сотрудников:

  • торговли и общепита;
  • образования, здравоохранения, соцзащиты и МФЦ;
  • ЖКХ и энергетики;
  • банков и услуг связи;
  • санаториев и туристических услуг;
  • бытовых и спортивно-оздоровительных услуг;
  • муниципальной и государственной службы;
  • полиции, Росгвардии и МЧС.
Шприц. Прививка.
Шприц. Прививка.
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Специалист Роспотребнадзора Ольга Егорова отметила, что на предприятиях отслеживают охват прививками работников.

Ольга Егорова,
специалист Роспотребнадзора:

Запрашиваем списки: сколько человек в штате, сколько из них привито. Затем сверяем все эти данные с информацией Минздрава. Уже есть организации, где количество привитых сотрудников недостаточное.

3
Когда работники должны полностью вакцинироваться от ковида?
Прививка. Вакцинация.
Прививка. Вакцинация.
СС0

Работники обязательных к вакцинации сфер должны поставить первый укол до 22 ноября, второй — до 22 декабря 2021 года. Об этом сообщают на официальном сайте Барнаула.

4
Почему ужесточили ковидные меры?

В Роспотребнадзоре уточнили, что в Алтайском крае неблагоприятная эпидобстановка и низкие темпы вакцинации. Именно поэтому расширен перечень показаний к прививкам.

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