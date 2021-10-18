В Алтайском крае расширили список категорий граждан для обязательной вакцинации

Так, согласно постановлению Роспотребнадзора, обязательной вакцинации подлежат волонтеры, люди старше 60 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями.
В организациях должны вакцинировать не менее 80% работников (вместо 60%, как было установлено ранее).
«В рамках своих плановых и внеплановых надзорных мероприятий выходим на предприятия и смотрим охват прививками сотрудников. Запрашиваем списки: сколько человек в штате, сколько из них привито. Затем сверяем все эти данные с информацией Минздрава. Уже есть организации, где количество привитых сотрудников недостаточное», — цитирует amic.ru специалиста Роспотребнадзора Ольгу Егорову.
Как уже сообщалось, обязательная вакцинация стартовала в Алтайском крае 27 июля для следующих сфер:
- торговля и общепит,
- образование, здравоохранения, соцзащита и МФЦ,
- ЖКХ и энергетика,
- банки и услуги связи,
- санатории и туруслуги,
- общественный транспорт и такси,
- бытовые и спортивно-оздоровительные услуги,
- муниципальная и госслужба,
- полиция, Росгвардия и МЧС.