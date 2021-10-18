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В Алтайском крае расширили список категорий граждан для обязательной вакцинации

Из-за напряженной эпидобстановки и низких темпов вакцинации в Алтайском крае решили расширить перечень категорий граждан, для которых прививка от коронавируса обязательна.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
CC0

Так, согласно постановлению Роспотребнадзора, обязательной вакцинации подлежат волонтеры, люди старше 60 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

В организациях должны вакцинировать не менее 80% работников (вместо 60%, как было установлено ранее).

«В рамках своих плановых и внеплановых надзорных мероприятий выходим на предприятия и смотрим охват прививками сотрудников. Запрашиваем списки: сколько человек в штате, сколько из них привито. Затем сверяем все эти данные с информацией Минздрава. Уже есть организации, где количество привитых сотрудников недостаточное», — цитирует amic.ru специалиста Роспотребнадзора Ольгу Егорову.

Как уже сообщалось, обязательная вакцинация стартовала в Алтайском крае 27 июля для следующих сфер:

  • торговля и общепит,
  • образование, здравоохранения, соцзащита и МФЦ,
  • ЖКХ и энергетика,
  • банки и услуги связи,
  • санатории и туруслуги,
  • общественный транспорт и такси,
  • бытовые и спортивно-оздоровительные услуги,
  • муниципальная и госслужба,
  • полиция, Росгвардия и МЧС.
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