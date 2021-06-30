Путин выступил против обязательной вакцинации, но объяснил ее законность

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что он выступает против обязательной вакцинации против коронавируса, но при этом отметил, что подобного рода меры в некоторых регионах вписываются в рамки закона.

«Я не поддерживаю обязательную вакцинацию», — сказал глава государства.

Относительно того, что в некоторых субъектах РФ вводятся меры подобного рода, Путин отметил, что это вписывается в рамки существующего законодательства.

«Надо посмотреть закон от 1998 года, по-моему. Там две составляющие. Это общегосударственный календарь прививок. Отмечу, что были предложения от коллег перевести вакцинацию от ковида в этот раздел, но депутаты Государственной думы это не поддержали. Так что в этот раздел вакцинация против ковида не попала. Вместе с тем, вторая составляющая говорит о том, что в отдельных регионах руководители имеют право вводить обязательную вакцинацию против опасных инфекций для отдельных категорий», — объяснил президент.

«Это в рамках закона еще от 1998 года. Поэтому никакой неразберихи здесь нет», — добавил он.

Напомним, что в ходе прямой линии Путин рассказал, какой вакционой от коронавируса он воспользовался.