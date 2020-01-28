Путин включил губернатора Алтайского края в президиум Госсовета

Помимо Томенко в президиум вошли главы еще семи регионов страны. Это губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководитель Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Напомним, что президиум Государственного совета формируется для решения оперативных вопросов, связанных с развитием страны. Персоналии, которые входят в состав президиума, определяет лично президент РФ.

Президиум анализирует реализацию плана работы Государственного совета и его решений.

Изменение статуса Государственного совета

Напомним, что в январском послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил закрепить статус и роль Государственного совета РФ в Конституции, чтобы «кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне».

В настоящее время Госсовет является неконституционным совещательным органом при президенте.