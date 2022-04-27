Путин встретился с генсеком ООН и рассказал о проблемах на Украине

26 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что знает о его озабоченности в связи со спецоперацией на Украине.

Путин подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом и рассчитывает достичь договоренностей.

На переговорах в Стамбуле был серьезный прорыв, но затем, сказал Путин, произошла провокация в Буче, к которой армия России не имеет отношения. Москва знает, кто стоит за этой провокацией, цитирует РИА Новости слова главы государства.

Путин заявил, что Генсека ООН ввели в заблуждение по поводу гуманитарных коридоров — они работают. По ним из Мариуполя вышло 140 тыс. человек. Путин назвал преступлением удержание гражданских лиц военными Украины на «Азовстали». Их обязаны выпустить, иначе украинские военные действуют как террористы.

В плен в Мариуполе сдались почти 1300 человек. Россия готова дать представителям Красного Креста и ООН возможность ознакомиться с тем, как содержатся украинские пленные.

Гутерриш сказал, что ООН поддерживает диалог России и Украины, но сейчас нужно решить главную задачу — это улучшить гуманитарную ситуацию на Украине, пишет bfm.ru. Генсек ООН предложил Путину посредничество Красного Креста для эвакуации из Мариуполя и, в частности, с «Азовстали».

Встреча президента РФ и генсека ООН продолжалась около часа.

Ранее генсек ООН направил письма президентам России и Украины с просьбой принять его в Москве и Киеве.