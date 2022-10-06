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Политика

Путин встретится в Петербурге с лидерами стран СНГ

Российский президент Владимир Путин встретится с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге 7 октября.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Как сообщает «Деловой Петербург», совещание пройдет в Константиновском дворце.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что главы стран СНГ могут поздравить Путина с днем рождения.

«Как правило, протокол этого не предусматривает <…> Но все-таки все друг друга не первый год знают <…> Наверняка чисто по-человечески будут поздравлять с днем рождения», — сказал он.

Также, сообщил он, у российского лидера запланированы международные телефонные разговоры.

Напомним, Путину исполняется 70 лет 7 октября.

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