Путин встретится в Петербурге с лидерами стран СНГ

Как сообщает «Деловой Петербург», совещание пройдет в Константиновском дворце.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что главы стран СНГ могут поздравить Путина с днем рождения.

«Как правило, протокол этого не предусматривает <…> Но все-таки все друг друга не первый год знают <…> Наверняка чисто по-человечески будут поздравлять с днем рождения», — сказал он.