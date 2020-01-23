Президент РФ Владимир Путин задумался о возведении Великой Русской стены на территории страны, заявил он на встрече с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области.

С инициативой выступил глава местной научной организации Александр Бессуднов.

«Есть маленькая неравноправность, потому что у председатель КНР Си Цзиньпина есть Великая стена, а у нас нет», — пояснил Бессуднов.

Объект, по его словам, можно возвести по линии Белгородской засечной черты. Стена может стать популярным туристическим маршрутом, который охватил бы Белгородскую, Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области, подчеркнул Бессудноа.

Глава государства заметил, что попросит профильные ведомства изучить инициативу, пишет News.ru.

«Посмотрим, что там можно сделать. Это интересно», — заключил Путин.

О стене

Великая Китайская стена находится под охраной ЮНЕСКО. Её строительство началось в III веке до н.э. в период Воюющих царств для защиты государства от хунну. Длинна стены составляет около 9 тыс. км.

На протяжении многих столетий стена меняла названия. Изначально называлась «Барьером», «Разгулом» или «Крепостью», позднее стена обрела более поэтичные названия, такие, как «Пурпурная граница» и «Земля драконов».

К строительству привлекались рабы, солдаты, крестьяне. В результате эпидемий и непосильного труда погибли, как минимум, десятки тысяч человек. Возмущение мобилизацией на строительство стены вызывало народные восстания и послужило одной из причин падения династии Цинь

В современной китайской культуре стена приобрела новое значение. Независимо от неудач, связанных с её военным применением, она превратилась в символ стойкости и созидательной мощи народа.