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Политика

Путин заговорил по-украински

Владимир Путин заявил о перспективах общего с Украиной гражданства и попрощался с журналистами по-украински. Об этом сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Владимир Путин после путешествия на батискафе.
Владимир Путин после путешествия на батискафе.
kremlin.ru

«До побачення», — сказал глава российского государства.

Путин заявил, что россияне и украинцы «только выиграют» от общего гражданства. Так он отреагировал на слова избранного президента Украины Владимира Зеленского о готовности дать гражданство россиянам, которые страдают от «авторитарного и коррумпированного режима».

Владимир Зеленский и команда празднуют победу.
Владимир Зеленский и команда празднуют победу.
facebook.com/ze2019official

Ранее президент РФ подписал указ об упрощенной процедуре выдачи гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Команда Зеленского расценила это как вмешательство во внутренние дела страны. По мнению самого Зеленского, этой возможностью воспользуются или те, кто решит заработать, или те, кто захочет скрыться от уголовного преследования.

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