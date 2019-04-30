Путин заговорил по-украински

«До побачення», — сказал глава российского государства.
Путин - Зеленскому: До побачення! pic.twitter.com/rSWDiGcFgb— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 29 апреля 2019 г.
Путин заявил, что россияне и украинцы «только выиграют» от общего гражданства. Так он отреагировал на слова избранного президента Украины Владимира Зеленского о готовности дать гражданство россиянам, которые страдают от «авторитарного и коррумпированного режима».
Ранее президент РФ подписал указ об упрощенной процедуре выдачи гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Команда Зеленского расценила это как вмешательство во внутренние дела страны. По мнению самого Зеленского, этой возможностью воспользуются или те, кто решит заработать, или те, кто захочет скрыться от уголовного преследования.