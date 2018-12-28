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Путин запретил контактные зоопарки в торговых центрах

Президент России Владимир Путин подписал закон «Об ответственном отношении с животными». Документ опубликовали на портале правовой информации. Закон предусматривает гуманное отношение к животным, а также включает несколько запретов.

Барнаульские кошки и собаки.
Барнаульские кошки и собаки.
Михаил Хаустов

По закону нельзя умерщвлять животных, организовывать контактные зоопарки в торговых центрах, проводить бои с участием животных и отказываться от питомцев без передачи их новому владельцу или в приют. Также нельзя содержать диких животных в квартирах и частных домах, в барах и ресторанах.

Закон предусматривает выгул потенциально опасных пород собак в намордниках и ошейниках, на специальных площадках для выгула, а также предписывает хозяевам убирать отходы своих питомцев «в местах и на территориях общего пользования».

Закон запрещает использовать медицинские препараты, которые причиняют вред здоровью животных. Старых и больных животных нужно либо содержать дома до их естественной смерти, либо отдавать в приюты.

В 2017 году Госдума также приняла закон, который усиливает наказание за жестокое обращение с животными. Он предусматривает лишение свободы до трех лет за смерть животного в результате жестокого отношения, пишет РБК.

Ранее altapress.ru писал, что в муниципальный тендер на отлов собак в Барнауле включили обязательную эвтаназию. Документ пока находится в стадии разработки. Общественники считают, что новые условия антигуманны, так как не дают животным права на жизнь.

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