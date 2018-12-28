Путин запретил контактные зоопарки в торговых центрах

По закону нельзя умерщвлять животных, организовывать контактные зоопарки в торговых центрах, проводить бои с участием животных и отказываться от питомцев без передачи их новому владельцу или в приют. Также нельзя содержать диких животных в квартирах и частных домах, в барах и ресторанах.
Закон предусматривает выгул потенциально опасных пород собак в намордниках и ошейниках, на специальных площадках для выгула, а также предписывает хозяевам убирать отходы своих питомцев «в местах и на территориях общего пользования».
Закон запрещает использовать медицинские препараты, которые причиняют вред здоровью животных. Старых и больных животных нужно либо содержать дома до их естественной смерти, либо отдавать в приюты.
В 2017 году Госдума также приняла закон, который усиливает наказание за жестокое обращение с животными. Он предусматривает лишение свободы до трех лет за смерть животного в результате жестокого отношения, пишет РБК.
Ранее altapress.ru писал, что в муниципальный тендер на отлов собак в Барнауле включили обязательную эвтаназию. Документ пока находится в стадии разработки. Общественники считают, что новые условия антигуманны, так как не дают животным права на жизнь.