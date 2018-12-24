Барнаульские чиновники хотят отлавливать и убивать бездомных собак

В условия муниципального тендера на отлов собак в Барнауле включили обязательную эвтаназию. Документ пока находится в стадии разработки, сообщили « Вестям » в приюте «Ласка». Общественники считают, что новые условия антигуманны, так как не дают животным права на жизнь.

В 2017 и 2018 годах тендер на отлов бродячих собак выигрывал приют «Ласка». Согласно контракту, на каждую собаку выделялось две тысячи рублей. Эти деньги тратили на отлов, ветеринарный осмотр и десятидневное содержание. Если за это время не удавалось найти дом животному, общественники могли определять его дальнейшую судьбу сами. Общая сумма контрактов составляла 2 млн рублей.

В новом проекте общая сумма осталась прежней, но финансирование на каждое животное урезали — теперь выделяют только 700 рублей. В эту сумму входит отлов, содержание в течение одного дня и дальнейшее усыпление. Заведующая приютом «Ласка» Софья Куликова подчеркнула, что приют теперь не сможет участвовать в тендере, поскольку эвтаназия — обязательное условие.

Софья Куликова,

заведующая приютом «Ласка»:

Нам сказали, что если мы в это ввяжемся и откажемся усыплять, то тогда не исполним контракт. Не можем даже с благими намерениями в этом поучаствовать, поскольку предусмотрена стопроцентная эвтаназия. Если у кого-то случайно убежит собачка, то действительно есть большой риск, что компания, которая будет заниматься отловом, в этот же день ее «приговорит».

По словам завприютом, согласно новым условиям в Барнауле за 2019 год должны будут отловить и усыпить три тысячи собак. Это в три раза больше, чем предусматривалось в прошлые годы.