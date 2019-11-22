Путин заявил, что погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

21 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».

Глава государства встретился в Кремле с семьями погибших и передал им ордена Мужества, присужденные посмертно.

«Они вели сложнейшее, ответственное и критически важное направление, речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами», — цитирует Путина ТАСС.

К трагедии привела «не рядовая работа», это была «особая миссия», уверен российский лидер.

Путин добавил, что каждый из погибших был высококлассным специалистом, и все они внесли вклад в укрепление государства. Он также сообщил, что Россия будет совершенствовать это оружие «несмотря ни на что», пишет «Коммерсантъ».

Что произошло

8 августа произошел взрыв на полигоне под Северодвинском. Погибли пятеро сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Позже примерно в 40 км от места ЧП было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз. В Росгидромете это связали с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

После взрыва Алтайская станция контроля радиации перестала передавать сообщения после взрыва под Северодвинском.

Президент РФ Владимир Путин позднее заявил, что никаких угроз из-за взрыва под Северодвинском нет.

Опрошенные WSJ эксперты по контролю над вооружениями предположили, что Россия пытается скрыть информацию о ядерных технологиях, которые были причастны к взрыву под Северодвинском. В то же время эксперты не верят, что речь идет об устройстве с ядерной боеголовкой, и что российская сторона планировала сохранить в тайне любые испытания ядерного оружия.