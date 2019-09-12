Путин заявил, что Россией не сможет править слюнтяй

Владимир Путин отметил мужество, строгость, красоту и доброту россиян и заявил, что при таких гражданах возглавлять государство не может слюнтяй. Такое заявление президент сделал на встрече с ополченцами из Дагестана, пишет РИА «Новости».

12 сентября в Ботлихе Путин встретился с ополченцами, участвовавшими в боевых действиях против террористов в 1999 году. Там один из участников встречи заявил, что в Дагестане гордятся президентом.

«При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства — это само собой разумеется, это по-другому невозможно», — ответил президент. При этом Владимир Путин подчеркнул, что «силы и мужество главе государства дают люди».

Ранее опрос «Левада-Центра» показал, что только 38% россиян не хотят, чтобы после 2024 года президентом России был Владимир Путин. Оставить Путина в Кремле и после 2024 года желают 54% опрошенных.