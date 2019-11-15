Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 ноября -19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Путин заявил, что россияне должны критиковать власть

Критика власти со стороны людей должна сохраняться, а закон об оскорблении государственных символов и власти не имеет к этому никакого отношения, заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов, в этом, собственно, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти. Она должна быть, она должна сохраниться, быть действенным инструментом улучшения функционирования самой власти», — приводит ТАСС слова главы государства.

Эту тему российский лидер поднимает не в первый раз. В июле на сайте президента РФ было опубликовано поручение Путина не допустить массового и необоснованного применения статьи об оскорблении символов государственной власти, пишет ura.ru.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул, что указанный закон не запрещает критиковать чиновников, добавив, что в Кремле внимательно следят за «отдельными случаями неправильной правоприменительной практики» закона.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость