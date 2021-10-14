Путин заявил, что террористы активно стягиваются в Афганистан

Террористы из Ирака и Сирии стягиваются в Афганистан, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Из Ирака, Сирии туда активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий. Поэтому не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии», — цитирует РИА Новости российского лидера во время общения с представителями спецслужб стран СНГ.

«В этой связи важно вести постоянный мониторинг обстановки на афганской границе и быть готовыми противодействовать боевикам, а для этого координировать работу силовых структур, при необходимости проводить совместные спецоперации», — добавил президент России.

Путин также считает нейтрализацию потенциальных угроз с территории Афганистана одной из задач спецслужб стран СНГ, отмечает ТАСС.

«Особое значение для обеспечения безопасности СНГ имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана», — сказал глава государства.

«Все мы хорошо понимаем, какое серьезное влияние события в этой стране могут оказать на положение дел в Центральной Азии, Закавказье, других регионах», — отметил Путин.

Глава государства заметил, что возникающие потенциальные угрозы для Центральной Азии, Закавказья и других регионов подробно обсуждались на саммитах ОДКБ и ШОС в сентябре этого года, пишет bfm.ru.

Ранее талибы попросили Москву о помощи в борьбе с наркотиками. По словам заместителя министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиуллы Муджахида, новые афганские власти стремятся прекратить контрабанду наркотиков и рассчитывают на помощь Москвы в этом вопросе, поскольку «мир и стабильность в регионе также и в интересах России».

Афганистан. CC0

«Талибан» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) 15 августа объявил, что взял под полный контроль Афганистан. Президент Ашраф Гани сбежал из страны в ОАЭ.

*Движение «Талибан» признано в России террористическим, его деятельность запрещена.