Путин заявил, что в России отступает пандемия COVID-19

Владимир Путин считает, что пандемия коронавируса в России постепенно отступает, а показатели по летальности — в целом удовлетворительные по сравнению с другими странами, передает ТАСС .

«Пандемия, действительно, постепенно отступает. Количество заболевших сокращается, количество людей, которые, слава богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел», — заявил президент на совещании с правительством.

Однако глава РФ отметил, что «пока не время расслабляться», необходимо по-прежнему соблюдать меры предосторожности, иметь резерв коек и продолжать борьбу с пандемией на всех уровнях.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал регионы, где пандемия угасает.