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Жизнь

Алтай записали в лидеры по угасанию пандемии в России

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал регионы, где пандемия угасает, сообщает РИА «Новости».

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Тавадян отметил, что скорость распространения коронавируса снижается в 68 регионах России.

«В основном ситуация уже стабильно-позитивная. Плато по зарегистрированным случаям по всей стране достигнуто, этот показатель продолжает снижаться с начала года», — подчеркнул он.

Самый позитивный показатель по угасанию пандемии в России наблюдается в Москве.

Также ситуация с коронавирусом позитивно складывается в Республике Алтай, в Псковской и Московской областях, Хакасии, Коми, Крыму, Адыгее, Туве и Ямало-Ненецком автономном округе.

Отрицательная динамика сохраняется в Костромской области, Еврейской автономной области и на Чукотке.

Напомним, Алтай вошел в число регионов с наименьшим темпом прироста COVID-19 за сутки.

Ранее глава республики Олег Хорохордин разрешил проводить спортивные соревнования на открытом горном воздухе.

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