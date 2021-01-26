Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 января -26°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Спорт

На Алтае разрешили проводить спортивные соревнования на открытом горном воздухе

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин разрешил проводить спортивные соревнования, которые ранее запретили из-за коронавируса, сообщает правительство региона.

Езда на лыжах и сноубордах в Барнауле.
Езда на лыжах и сноубордах в Барнауле.
Анна Зайкова.

Возобновили проведение соревнований на открытом воздухе. В частности, 13 февраля в республике пройдет «Лыжня России».

«Спортивные состязания в помещениях также разрешены со строгим соблюдением всех требований Роспотребнадзора и без присутствия зрителей», — отметил Хорохордин.

Он также подчеркнул, что Горный Алтай входит в число регионов с наименьшим приростом зараженных за сутки.

«Тенденции положительные, и чтобы они сохранились, настойчиво призываю всех участников штаба продолжать профилактическую работу, строго контролировать соблюдение противоэпидемического режима», — отметил Хорохордин.

Ранее в республике сняли запрет на работу кинотеатров. Работу подобных учреждений разрешили при заполняемости зала не более 50%.

При этом продлили вахтовый режим работы для работников соцучреждений с круглосуточным пребыванием людей.

Ранее сообщали, что министр спорта РФ планирует визит в Алтайский край в конце января.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость