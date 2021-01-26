На Алтае разрешили проводить спортивные соревнования на открытом горном воздухе

Езда на лыжах и сноубордах в Барнауле.

Возобновили проведение соревнований на открытом воздухе. В частности, 13 февраля в республике пройдет «Лыжня России».

«Спортивные состязания в помещениях также разрешены со строгим соблюдением всех требований Роспотребнадзора и без присутствия зрителей», — отметил Хорохордин.

Он также подчеркнул, что Горный Алтай входит в число регионов с наименьшим приростом зараженных за сутки.

«Тенденции положительные, и чтобы они сохранились, настойчиво призываю всех участников штаба продолжать профилактическую работу, строго контролировать соблюдение противоэпидемического режима», — отметил Хорохордин.

Ранее в республике сняли запрет на работу кинотеатров. Работу подобных учреждений разрешили при заполняемости зала не более 50%.

При этом продлили вахтовый режим работы для работников соцучреждений с круглосуточным пребыванием людей.

Ранее сообщали, что министр спорта РФ планирует визит в Алтайский край в конце января.