На Алтае разрешили проводить спортивные соревнования на открытом горном воздухе

Возобновили проведение соревнований на открытом воздухе. В частности, 13 февраля в республике пройдет «Лыжня России».
«Спортивные состязания в помещениях также разрешены со строгим соблюдением всех требований Роспотребнадзора и без присутствия зрителей», — отметил Хорохордин.
Он также подчеркнул, что Горный Алтай входит в число регионов с наименьшим приростом зараженных за сутки.
«Тенденции положительные, и чтобы они сохранились, настойчиво призываю всех участников штаба продолжать профилактическую работу, строго контролировать соблюдение противоэпидемического режима», — отметил Хорохордин.
Ранее в республике сняли запрет на работу кинотеатров. Работу подобных учреждений разрешили при заполняемости зала не более 50%.
При этом продлили вахтовый режим работы для работников соцучреждений с круглосуточным пребыванием людей.
Ранее сообщали, что министр спорта РФ планирует визит в Алтайский край в конце января.