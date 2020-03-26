Путин заявил, что в России пандемию победят быстрее, чем за три месяца

Президент Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса заявил, что Россия справится с эпидемией менее чем за три месяца, пишет РИА Новости.

«Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз. Потому что в некоторых странах говорят, что война с ним будет очень долго. Но когда мы действительно выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, я надеюсь, даже раньше, чем вы сказали (два-три месяца. — Прим. ред.)», — сказал он.

Глава государства считает, что ситуация в России, несомненно, изменится к лучшему. Вопрос лишь в сроках и эффективности совместной работы.

Путин также подчеркнул, что чем эффективнее и жестче будут принимаемые из-за коронавируса меры, тем меньше они продлятся.