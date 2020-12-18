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Политика

Путин заявил о «формальном разрешении от народа» на новый срок

17 декабря во время пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о возможности снова выдвигать свою кандидатуру на выборах президента еще не принято — так он ответил на вопрос о конституционной поправке об «обнулении».

Пресс-конференция Владимира Путина.
Пресс-конференция Владимира Путина.
Пресс-служба Кремля.

«Я для себя еще не принял решение — пойду или не пойду на выборы в 2024 году», — сказал российский лидер.

Президент подчеркнул, что «формально это разрешение» (баллотироваться на новый срок в 2024 году) у него «есть от народа», пишет bfm.ru.

Поправку в конституцию «об обнулении президентских сроков» предложила 10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова, напоминает «Интерфакс». До изменения основной закон не позволял одному и тому же человеку занимать должность президента более двух сроков подряд. Теперь слова «подряд» в этой статье конституции нет.

Поправка была одобрена в ходе всероссийского голосования.

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