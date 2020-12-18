Путин заявил о «формальном разрешении от народа» на новый срок

«Я для себя еще не принял решение — пойду или не пойду на выборы в 2024 году», — сказал российский лидер.
Президент подчеркнул, что «формально это разрешение» (баллотироваться на новый срок в 2024 году) у него «есть от народа», пишет bfm.ru.
Поправку в конституцию «об обнулении президентских сроков» предложила 10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова, напоминает «Интерфакс». До изменения основной закон не позволял одному и тому же человеку занимать должность президента более двух сроков подряд. Теперь слова «подряд» в этой статье конституции нет.
Поправка была одобрена в ходе всероссийского голосования.