Путин считает, что России необходим «ремонт» выборной системы

Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым заявил о необходимости «ремонта выборной системы». Президент считает, что изменение избирательного законодательства возможно, пишет РИА Новости.

Как сообщает издание, глава государства выступил за то, чтобы собрать всех лидеров фракций и обсудить этот вопрос. «Одни говорят: электроника, вторые — иначе. Если мы обсудим, мы найдем решение, которое укрепит страну», — сказал президент и сравнил российскую политическую систему с живым организмом.

«Мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа», — считает Владимир Путин.

В свою очередь, Зюганов рассказал, что у его у фракции есть идеи законодательных поправок. «Нам надо выстроить цельную, хорошую систему, где было бы и соперничество, и контроль, и одновременно люди делом бы занимались — развивали страну, а не сутяжничали», — заключил Зюганов. «Давайте поговорим», — согласился президент.

Ранее Владимир Путин отметил мужество, строгость, красоту и доброту россиян и заявил, что при таких гражданах возглавлять государство не может слюнтяй.