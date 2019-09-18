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Политика

Путин считает, что России необходим «ремонт» выборной системы

Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым заявил о необходимости «ремонта выборной системы». Президент считает, что изменение избирательного законодательства возможно, пишет РИА Новости.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Как сообщает издание, глава государства выступил за то, чтобы собрать всех лидеров фракций и обсудить этот вопрос. «Одни говорят: электроника, вторые — иначе. Если мы обсудим, мы найдем решение, которое укрепит страну», — сказал президент и сравнил российскую политическую систему с живым организмом.

«Мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа», — считает Владимир Путин.

В свою очередь, Зюганов рассказал, что у его у фракции есть идеи законодательных поправок. «Нам надо выстроить цельную, хорошую систему, где было бы и соперничество, и контроль, и одновременно люди делом бы занимались — развивали страну, а не сутяжничали», — заключил Зюганов. «Давайте поговорим», — согласился президент.

Ранее Владимир Путин отметил мужество, строгость, красоту и доброту россиян и заявил, что при таких гражданах возглавлять государство не может слюнтяй.

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