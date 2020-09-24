Путина сочли достойным получить Нобелевскую премию мира

Соответствующую заявку в Нобелевский комитет направил писатель и ученый Сергей Комков. Он уточнил, что направил заявку 9 сентября.

«После этой заявки началась буквально бешеная реакция с американской стороны. Уже ближе к вечеру, после 16 часов по местному времени, американский представитель в Осло, <…> быстренько написав чуть ли не от руки заявку, тут же всунул заявку о номинировании на Нобелевскую премию мира — не пойми за что, о каком-то урегулировании между Арабскими Эмиратами и Израилем какой-то конфликтной ситуации — Трампа», — также рассказал Комков.

Писатель добавил, что в том случае, если не будет решен вопрос о номинировании Путина на эту награду, то Нобелевскую премию мира можно будет закрывать.

Сергей Комков подчеркнул, что Нобелевский комитет следует «проверить, как говорят, на вшивость и на гражданскую ответственность».

Любопытно, что в 2013 году Сергей Комков уже выдвигал Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, высказываясь о выдвижении Путина на Нобелевскую премию, заявил: «Есть определенная процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято — прекрасно, не будет принято — тоже ничего страшного. Здесь трудно что-то иное сказать».