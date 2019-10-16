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Политика

Путина в президентстком дворце приветствовал «арабский Гагарин»

15 октября состоялся государственный визит президента РФ в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Владимир Путин прибыл в ОАЭ.
Владимир Путин прибыл в ОАЭ.
kremlin.ru

В аэропорту российского лидера встретил наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян, пишет «Коммерсантъ». После приветствия принц сел на вертолет и улетел — повторно встречать Путина уже в своей роскошной резиденции.

А кортеж российского президента направился во дворец. Российскую делегацию сильно удивили Mercedes с надписями на русском языке «ДПС» на капотах — они медленно ехали во главе кортежа президента РФ.

На территории президентского дворца скорость Aurus сравнялась со скоростью движения всадников с саблями на арабских скакунах, которые плотно окружили машину российского президента.

Истребители ОАЭ нарисовали в небе российский триколор.

Гимн сыграли более «доходчиво», чем днем ранее в Саудовской Аравии.

Космос

Как выяснилось, первый арабский астронавт Хазаа аль-Мансури специально вернулся из космоса к визиту Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты. <Он пробыл на МКС восемь дней, на запуске на космодроме Байконур присутствовала делегация из Эмиратов.>

Владимир Путин с первым астронавтом ОАЭ.
Владимир Путин с первым астронавтом ОАЭ.
kremlin.ru

И только 15 октября астронавта — арабского Гагарина — представили наследному принцу и президенту России прямо во время церемонии встречи.

«Отправка первого космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов на Международную космическую станцию стала историческим достижением и реализацией давней мечты основателя нашего государства шейха Зайда», — сказал наследный принц.

Подарки

И — традиционный обмен подарками. Президент РФ подарил наследному принцу белого кречета. В ответ принц преподнес макет президентского дворца Каср аль-Хасн.

Обмен подарками на государственном уровне.
Обмен подарками на государственном уровне.
kremlin.ru

Накануне государственного визита в ОАЭ — 14 октября — президент РФ Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию, где не был с 2007 года.

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