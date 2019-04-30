Путину рассказали, кто виноват в загрязнении российской нефти

Виновником в загрязнении российской нефти, из-за которого Белоруссия, Польша и Украина отказались ее принимать, оказалось частное предприятие в Самарской области. Об этом Владимиру Путину доложил глава «Транснефти» Николай Токарев.

Токарев назвал действия предприятия мошенничеством и заявил, что его сотрудники осуществили умышленный слив нефти, которая не прошла товарную подготовку, пишет «Лента.ру». При этом глава «Транснефти» заявил, что не снимает с себя ответственность за случившееся.

По мнению Владимира Путина, ситуация с «грязной» нефтью, идущей по нефтепроводу «Дружба», грозит российской стороне серьезными экономическими, материальными и имиджевыми потерями. Глава государства потребовал скорректировать систему контроля качества в магистральных нефтепроводах, заявив, что самоконтроля в этой области недостаточно.

19 апреля Белоруссия пожаловалась на снижение качества нефти из России в нефтепроводе «Дружба». Польша и Украина, через территории которых нефть идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием 24 и 25 апреля. Белоруссия полностью прекратила принимать сырье 30 апреля.

Россия возобновила поставки нефти, соответствующей техническому регламенту, днем 29 апреля.