Пять человек претендуют на пост мэра Заринска

Заявления от кандидатов принимали с 20 сентября по 4 октября. в комиссию по проведению Конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования город Заринск
Что известно о кандидатах
- Антон Букин, 1986 года рождения, мастер участка по регулированию и обогреву коксовых печей ОАО «Алтай-кокс».
- Константин Булавин, 1980 года рождения, руководитель операционного офиса «Алтайкапиталбанка».
- Алексей Лесюков, 1982 года рождения, индивидуальный предприниматель.
- Виктор Азгалдян, 1964 года рождения, глава муниципального образования Заринского района.
- Андрей Камышев, 1965 года рождения, начальник Заринского почтампа «Почты России».
Напомним, после досрочной отставки главы Заринска Ивана Терешкина его обязанности временно исполняет и.о. первого замглавы Сергей Иванов.