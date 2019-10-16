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Политика

Пять человек претендуют на пост мэра Заринска

На пост главы администрации Заринска претендуют пять человек, сообщили в пресс-службе мэрии.

Правительство Алтайского края, флаг.
Правительство Алтайского края, флаг.
altapress.ru

Заявления от кандидатов принимали с 20 сентября по 4 октября. в комиссию по проведению Конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования город Заринск

Что известно о кандидатах

  • Антон Букин, 1986 года рождения, мастер участка по регулированию и обогреву коксовых печей ОАО «Алтай-кокс».
  • Константин Булавин, 1980 года рождения, руководитель операционного офиса «Алтайкапиталбанка».
  • Алексей Лесюков, 1982 года рождения, индивидуальный предприниматель.
  • Виктор Азгалдян, 1964 года рождения, глава муниципального образования Заринского района.
  • Андрей Камышев, 1965 года рождения, начальник Заринского почтампа «Почты России».

Напомним, после досрочной отставки главы Заринска Ивана Терешкина его обязанности временно исполняет и.о. первого замглавы Сергей Иванов.

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