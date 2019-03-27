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Политика

На Алтае рабочие проблемного завода выйдут на митинг

6 апреля жители села Соколово Зонального района, где располагается «Иткульский спиртзавод», решили выйти на митинг. Об этом 27 марта они уведомили районную администрацию.

"Иткульский спиртзавод" в Зональном районе
"Иткульский спиртзавод" в Зональном районе
Анна Зайкова

Митинг будет проходить в течение двух часов. Ожидается, что на площадь выйдут более 200 человек.

Люди хотят публично обсудить проблемную ситуацию вокруг «Иткульского спиртзавода», где закрывают производство, увольняют сотрудников и не платят заработную плату.

Заявление на проведение публичного мероприятия
Заявление на проведение публичного мероприятия
altapress.ru

Будет ли участвовать в митинге руководство предприятия и представители администрации Зонального района, еще не известно.

Мария Озолкова,
один из организаторов митинга:

Для нас очень важно не допустить закрытия производства. Если это случится, пострадают тысячи людей. И это не только работники завода. Вся социальная сфера сразу нескольких сел связана с этим предприятием.

Напомним, 25 марта работники завода уже собирались на стихийное собрание. Изначально предполагалось, что люди соберутся в администрации сельсовета, однако позже выяснилось, что сделать это запретила районная администрация.

В итоге более часа люди провели на улице. Полиция им не препятствовала. Руководство предприятия к собравшимся не вышло.

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