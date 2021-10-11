11 октября 4°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Работающим подросткам попросили дать право голосовать

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в своем письме к главе Совета Федерации Валентине Матвиенко заявил, что подросткам, которые официально трудоустроены, необходимо разрешить голосовать на выборах, пишет RT.

Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.
Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.
Анна Зайкова

Работающие подростки, фактически вступают во взрослую жизнь, в связи с чем неизбежно начинают разбираться во «взрослых» вопросах — правовых аспектах и налогообложении, уверен автор письма.

Орлов считает — неправильно лишать их возможности голосовать только лишь из-за возраста.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное избирательное законодательство в части наделения граждан в возрасте от 16 до 18 лет, уже осуществляющих трудовую деятельность, активным избирательным правом — правом участия в выборах в качестве избирателей», — цитирует Газета.Ru документ.

Выборы президента будут следующей крупной кампанией после нынешних выборов в Госдуму, проходивших с 17 по 19 сентября.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость