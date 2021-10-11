Работающим подросткам попросили дать право голосовать

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в своем письме к главе Совета Федерации Валентине Матвиенко заявил, что подросткам, которые официально трудоустроены, необходимо разрешить голосовать на выборах, пишет RT .

Работающие подростки, фактически вступают во взрослую жизнь, в связи с чем неизбежно начинают разбираться во «взрослых» вопросах — правовых аспектах и налогообложении, уверен автор письма.

Орлов считает — неправильно лишать их возможности голосовать только лишь из-за возраста.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное избирательное законодательство в части наделения граждан в возрасте от 16 до 18 лет, уже осуществляющих трудовую деятельность, активным избирательным правом — правом участия в выборах в качестве избирателей», — цитирует Газета.Ru документ.

Выборы президента будут следующей крупной кампанией после нынешних выборов в Госдуму, проходивших с 17 по 19 сентября.