Высокоточным оружием ВКС России в районе города Николаев поражены личный состав и военная техника подразделений 28 механизированной и 79 десантно-штурмовой бригад ВСУ.

За сутки боевых действий на данном направлении потери украинских войск составили свыше 180 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 3 орудия и 10 автомобилей.

Сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям 65 механизированной бригады ВСУ.

Потери противника составили до ста украинских военнослужащих, а также более десяти единиц военной техники.

В результате ударов по позициям 54, 93 механизированных бригад и 10 горно-штурмовой бригады ВСУ потери противника составили более 110 военнослужащих и 20 единиц военной техники.

Высокоточными ударами ВКС России по местам сосредоточения живой силы и военной техники подразделений 14 механизированной бригады, 63 механизированной бригады, а также 3 отдельного батальона территориальной обороны, уничтожено более 150 украинских военнослужащих и 17 единиц бронетанковой и спецтехники.

Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 14 механизированной бригады ВСУ, на котором находилось более 7,5 тыс. снарядов к западным артиллерийским системам и склад боеприпасов 128 горно-штурмовой бригады.

Высокоточными ударами ВКС России уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США, радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также радиолокационная станция ПВО.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь беспилотников.

Кроме того, в воздухе уничтожены восемь снарядов РСЗО HIMARS.