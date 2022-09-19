19 сентября
﻿
Политика

Ракеты перехватили над Новой Каховкой, подсветку Версаля и Лувра будут выключать раньше, а Пугачева просит признать ее иноагентом. Что еще произошло 18 сентября

Что произошло 18 сентября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 18 сентября

Минобороны РФ, брифинг 18 сентября

Высокоточным оружием ВКС России в районе города Николаев поражены личный состав и военная техника подразделений 28 механизированной и 79 десантно-штурмовой бригад ВСУ.

За сутки боевых действий на данном направлении потери украинских войск составили свыше 180 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 3 орудия и 10 автомобилей.

Сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям 65 механизированной бригады ВСУ.

Потери противника составили до ста украинских военнослужащих, а также более десяти единиц военной техники.

В результате ударов по позициям 54, 93 механизированных бригад и 10 горно-штурмовой бригады ВСУ потери противника составили более 110 военнослужащих и 20 единиц военной техники.

Высокоточными ударами ВКС России по местам сосредоточения живой силы и военной техники подразделений 14 механизированной бригады, 63 механизированной бригады, а также 3 отдельного батальона территориальной обороны, уничтожено более 150 украинских военнослужащих и 17 единиц бронетанковой и спецтехники.

Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 14 механизированной бригады ВСУ, на котором находилось более 7,5 тыс. снарядов к западным артиллерийским системам и склад боеприпасов 128 горно-штурмовой бригады.

Высокоточными ударами ВКС России уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США, радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также радиолокационная станция ПВО.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь беспилотников.

Кроме того, в воздухе уничтожены восемь снарядов РСЗО HIMARS.

Всего с начала спецоперации уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1981 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 5022 танка и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин РСЗО, 3397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5680 единиц спецтехники.

  • Российские силы ПВО перехватили над Новой Каховкой 34 ракеты, выпущенные Вооруженными силами Украины, сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации города.

  • Вооруженные силы Украины вновь обстреливают Новую Каховку в Херсонской области. В городе работает российская система ПВО, прогремело четыре взрыва, сообщили в Telegram-канале военно-гражданской администрации Новой Каховки — ТАСС.

  • В ЛНР сообщили о ранении российского журналиста в Сватово при обстреле со стороны ВСУ. Также разрушена гостиница «Ватра», повреждено семь одноэтажных жилых домов и объект розничной торговли.

  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию на Украине, сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Экономика, что с ней происходит

  • Россия не теряет от экономических санкций, введенных Западом из-за событий на Украине, рубль стал одной из самых сильных валют, заявил экс-премьер Греции Алексис Ципрас.

  • Еврокомиссия впервые в истории ЕС официально предложила заморозить выплаты примерно на 7,5 млрд евро из бюджета ЕС Венгрии «за коррупцию», сообщает еврокомиссар.

  • Сухогруз Santana с 10 тыс. тонн пшеницы с Украины достиг итальянского порта Монфальконе, судно Captain Adam 1 с 9,3 тыс. тонн пшеницы прибыло в турецкий Искендерун, свидетельствуют данные сервиса Marine Traffic.

  • Правительство РФ утвердило решение о выделении дополнительно более 56 млрд рублей на льготные ипотечные программы, в том числе семейную и дальневосточную.

Ипотека.
Ипотека.
unsplash.com.

  • Объем ввезенных по параллельному импорту товаров к концу года составит не менее 20 млрд долларов, заявил «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.

Реакции политиков

  • Украина обратилась к России с запросом о предоставлении информации о пострадавших в результате обстрела исправительной колонии в Еленовке в ДНР, заявил уполномоченный по правам человека Верховной рады Дмитрий Лубинец.

  • Президент США Джо Байден не считает, что мир находится в состоянии «новой более сложной холодной войны». Он заявил об отсутствии у США свидетельств, что Китай поставляет оружие России. Президент Соединенных Штатов добавил, что лично предостерегал лидера КНР от оказания помощи РФ в обход антироссийских санкций Запада.

  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина может потерять до половины своей территории из-за вооруженного конфликта с Россией, пишет газета Nepszava. По мнению политика, «война была бы локальной, но Запад вмешался и сделал ее глобальной».

  • «Новый обстрел колонии в Еленовке со стороны ВСУ говорит о необходимости хотя бы редкого присутствия миссии ООН в ДНР», — заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

  • Дмитрий Песков заявил об «абсолютном сходстве» позиций РФ и Китая по отношению к провокационным действиям США. «Москва и Пекин едины в оценке непозволительности такого дестабилизирующего поведения», — сказал он.

Реакции: люди, сообщества

  • Народная артистка СССР, певица Алла Пугачева разместила обращение к Минюсту РФ с просьбой добавить ее в список иноагентов.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны», — говорится в обращении, опубликованном в Instagram* (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Информация, которую вы могли пропустить

  • Указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о переименовании столицы республики в Астану вступил в силу после опубликования в официальной газете «Казахстанская правда».

  • Граждане РФ, имеющие на руках действующие шенгенские визы, с 00:00 19 сентября в Литву в общем порядке въехать не могут — ТАСС.

  • Одни из главных достопримечательностей Франции — Версальский дворец и Лувр — начнут раньше выключать вечернюю подсветку в рамках принимаемых государством мер по экономии энергии перед зимой, заявила министр культуры Франции Рима Абдул-Малак.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:

  • USD 60,03₽
  • EUR 59,87₽

Отличного понедельника! Вот что произошло 17 сентября: «Удар по «Почте Донбасса», алкоголь внесли в список параллельного импорта, а в Мюнхене открылся «Октоберфест».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость